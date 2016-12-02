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Россия развернула еще одну военную дивизию вблизи Украины

Пятница, 2 декабря 2016, 12:04

Возле границ Украины приступила к выполнению задач 150-я мотострелковая дивизия, которая дислоцируется в Ростовской области.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Москве, передает УНИАН.

"Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150-я мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны", - сказал Шойгу.

По его словам, благодаря новым строительным технологиям возведен первый военный городок этого соединения.

Также Шойгу сообщил, что в ходе совещания будут заслушаны вопросы совершенствования инфраструктуры дивизии.

Как известно, 29 ноября Шойгу заявил, что в 2016 году Россия сформировала мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.

Темы: Росcияармияграница
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