Россия развернула еще одну военную дивизию вблизи Украины

Возле границ Украины приступила к выполнению задач 150-я мотострелковая дивизия, которая дислоцируется в Ростовской области.



Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в Москве, передает УНИАН.



"Хочу отметить, что со вчерашнего дня 150-я мотострелковая дивизия приступила к выполнению задач по защите рубежей на юге страны", - сказал Шойгу.



По его словам, благодаря новым строительным технологиям возведен первый военный городок этого соединения.



Также Шойгу сообщил, что в ходе совещания будут заслушаны вопросы совершенствования инфраструктуры дивизии.



Как известно, 29 ноября Шойгу заявил, что в 2016 году Россия сформировала мотострелковые дивизии с подразделениями в Белгородской, Воронежской и Смоленской областях.