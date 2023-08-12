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Грозєв: "Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот"

Субота, 12 серпня 2023, 03:44
Грозєв: Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот
ХРИСТО ГРОЗЄВ, ФОТО GETTY IMAGES

Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat прогнозує, що через пів року або засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин "буде мертвий", або в Росії "станеться другий переворот".

Джерело: Грозєв в інтерв’ю Financial Times

Пряма мова: "Путін… назвав Пригожина зрадником.

Всі знають, що роблять зі "зрадниками", а Путін цього не зробив.

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Він (Путін – ред.) хоче бачити його (Пригожина – ред.) мертвим.

Поки що він не може цього зробити.

Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот".

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Деталі: Також Грозєв сказав, що не думає, ніби якась частина російської еліти, за винятком військово-промислового комплексу, бачить сенс у війні РФ проти України.

На його думку, "вони мовчать" через "дилему ув'язненого".

Розслідувач, відповідаючи на питання, прокоментував можливе повалення Путіна: "Це може піти одним з двох шляхів.

Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту.

Такого поки що немає ні серед олігархів, ні серед міністрів, ні серед ФСБ.

Але для решти еліти неприємно жити в умовах Північної Кореї (через запроваджені проти РФ санкції – ред.) із замороженими банківськими рахунками.

Можуть статися й інші тригери. Скажімо, зміна ситуації на фронті".

Передісторія:

Теми: ПригожинРосіяПутін
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