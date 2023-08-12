Грозєв: "Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот"
Журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat прогнозує, що через пів року або засновник "ПВК Вагнер" Євген Пригожин "буде мертвий", або в Росії "станеться другий переворот".
Джерело: Грозєв в інтерв’ю Financial Times
Пряма мова: "Путін… назвав Пригожина зрадником.
Всі знають, що роблять зі "зрадниками", а Путін цього не зробив.
Він (Путін – ред.) хоче бачити його (Пригожина – ред.) мертвим.
Поки що він не може цього зробити.
Через пів року або Пригожин буде мертвий, або станеться другий переворот".
Деталі: Також Грозєв сказав, що не думає, ніби якась частина російської еліти, за винятком військово-промислового комплексу, бачить сенс у війні РФ проти України.
На його думку, "вони мовчать" через "дилему ув'язненого".
Розслідувач, відповідаючи на питання, прокоментував можливе повалення Путіна: "Це може піти одним з двох шляхів.
Або дилема ув'язненого може бути вирішена, або вони просто позбудуться його за допомогою більш скоординованого перевороту.
Такого поки що немає ні серед олігархів, ні серед міністрів, ні серед ФСБ.
Але для решти еліти неприємно жити в умовах Північної Кореї (через запроваджені проти РФ санкції – ред.) із замороженими банківськими рахунками.
Можуть статися й інші тригери. Скажімо, зміна ситуації на фронті".
Передісторія:
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетного удару по тилових таборах найманців. Через це 25 тисяч найманців Пригожина нібито йдуть "відновлювати справедливість".
- Зранку 24 червня Пригожин заявив, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти. Найманці ПВК "Вагнер" також захопили військові об'єкти у Воронежі.
- Російський президент Володимир Путін в екстреному зверенні заявив, що Росія веде "боротьбу за виживання", і в країні намагаються "організувати заколот".
- В адміністрації президента РФ побоювалися, що вже за кілька годин вагнерівці Євгена Пригожина можуть опинитися недалеко від Москви, і біля столиці почнуться бої. За даними української розвідки, Путін екстрено виїхав з Москви на Валдай. Колону "вагнерівців" помітили за 400 км від Москви.
- У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".