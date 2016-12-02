Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Перевіряючи вишки прикордонники зіткнулися із ракетним катером РФ

П'ятниця, 2 грудня 2016, 14:48

Військові прокурори України зафіксували зміну навігаційних даних українських бурових платформ, які незаконно використовуються під прапором РФ, при цьому зафіксували російський ракетний катер.

Про це йдеться у повідомленні Генпрокуратури України у п'ятницю.

"30 листопада та 1 грудня 2016 року здійснено вихід до Одеського газового родовища у Чорному морі", - йдеться у повідомленні.

Також у виході брали участь прикордонники, представники інших правоохоронних органів та державних структур.

 
ГПУ

Вказується, що наразі на бурових платформах знаходяться озброєні військові підрозділи.

"Крім того, в порушення встановлених міжнародних правил керівництво бурових платформ відмовилось вести радіообмін згідно міжнародних правил та ігнорувало запити українських прикордонників", - йдеться у повідомленні.

 
ГПУ

Зазначається, що російський ракетний катер "Питливий" з бортовим номером 868, який з'явився у даному районі, "відкрито заявив, що він встановлює режим плавання для інших суден, чим теж порушив норми міжнародного морського права".

"Також російські військові, здійснюючи небезпечне маневрування, створювали загрозу мореплавству, не дотримуючись норм Конвенції про Міжнародні правила запобігання зіткненню суден на морі 1972 року", - повідомили у ГПУ.

У відомстві зазначили, що усі порушення зафіксовані у відповідних процесуальних та інших документах.

Українська правда

Теми: РосіяЧорне мореанексія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Росія
Фінляндія закриває генконсульство РФ в Турку
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
Росіяни готують "штурм" ЗАЕС під чужим прапором – розвідка 
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: