Розмови з Януковичем у день розстрілу Майдану Шуляк не пам'ятає

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявив, що 20 лютого 2014 року не давав телефоном розпоряджень застосувати зброю до протестувальників.

Про це він сказав Святошинському райсуду Києва, даючи свідчення через відеозв'язок із російського суду в Ростові-на-Доні у справі проти колишніх співробітників "Беркута".

"Командири (підрозділів) доповідали мені поточну обстановку. Могли доповідати про хворих: захворюваність була високою, бо люди перебували на вулиці. Розмови могли бути різні. Можу сказати тільки одне: ці розмови не стосуються видачі й застосування зброї", – заявив Шуляк.

На запитання, хто дав вказівку вранці 20 лютого на відхід від Жовтневого палацу, він відповів: "Це була ситуативна обстановка, і рішення приймали командири на місцях. Вони прийняли абсолютно правильне рішення, відійшовши звідти. У мене не було потреби це корегувати".

На запитання, чи знайомий Шуляк із колишнім народним депутатом Віленом Шатворяном, екс-командувач Внутрішніх військ відповів: "Не можу сказати, складно…".

Шуляку нагадали, що о 7:55 ранку 20 лютого з його телефону надійшов дзвінок Шатворяну, розмова тривала 2-3 хвилини – однак колишній чиновник не зміг згадати, про що говорили:

"Мені дзвонили депутати – напевно, більше половини Верховної Ради. Я відповідав народним депутатам з якихось питань. Так само я міг дзвонити зазначеному депутату. Але якихось особливих вирішень питань із ним у мене не було".

Крім того, з телефону Шуляка о 10:16 був дзвінок на телефон Віктора Януковича чи його охоронця, телефоном якого користувався тодішній президент, – але Шуляк не зміг розповісти про зміст розмови: "Теж важко сказати".

"Може, дзвінок стосувався чисто підрозділів Управління держохорони з якихось питань. У ході подій виникали службові питання. Взаємодія з Управлінням держохорони, особливо на об'єктах Адміністрації президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради – я міг дзвонити з цих питань підрозділам охорони".

Перед тією розмовою Шуляку надійшло смс, але він теж не пам'ятає його змісту: "Не можу зараз згадати".

Пізніше Шуляк заявив: "Я з президентом спілкування на цей час (стрілянини) ні по телефону, ні особисто не мав".

З якою метою 20 лютого з 13:40 до 22:30 йому 5 разів дзвонив колишній начальник матеріального забезпечення МВС Павло Зінов, Шуляк теж лише припустив:

"Із ним у мене було багато питань щодо забезпечення військ. Із 18 числа в нас катастрофічне положення склалося з доставкою їжі особовому складу, дуже велика потреба була в заміні обмундирування, бо обмундирування було спалене чи порване. Тому я думаю, що в ті дні ще більше було дзвінків із Зіновим".

О 12:30 того ж дня Шуляку дзвонив колишній начальник Головного управління СБУ в Києві Олександр Щоголєв. "Можливо, це була розмова про можливість надання допомоги підрозділом "Альфа" при огляді готелю "Україна", – прокоментував екс-командувач Внутрішніх військ МВС.

На запитання, чи знайомий він особисто з колишнім командиром спецроти "Беркут" Дмитром Садовніком Шуляк відповів негативно. Телефонне з'єднання із Садовніком 20 лютого 2014 року він не зміг прокоментувати: "Я не пам'ятаю. Не можу сказати. Не можу ні спростувати, ні підтвердити".

"Мені часто дзвонили командири "Беркута" – не лише київського, але й інших, бо скрізь бойові порядки Внутрішніх військ перебували у взаємодії з "Беркутом", і були питання, які ми вирішували спільно: доставка їжі, евакуація поранених. Я не можу сказати, що Садовнік мені не дзвонив – може, і він дзвонив".

Олена Рощенко, УП