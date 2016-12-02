В екс-голови ВВ є питання до Парубія, а він "вимагав терпимості" до Майдану

Колишній командувач Внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк стверджує, що зробив усе можливе, щоб люди на Майдані не гинули взимку 2014 року.

Про це він сказав Святошинському райсуду Києва, даючи свідчення по відеозв'язку з російського суду в Ростові-на-Дону у справі проти колишніх співробітників "Беркута".

На запитання, що Шуляк зробив після того, як дізнався о 10 ранку 20 лютого 2014 року про загибель протестувальників, щоб запобігти новим смертям, екс-чиновник відповів:

"Якби це залежало від мене, якби це було в моїй компетенції – запобігти загибелі цивільних людей, – то я б зробив усе можливе. Зі свого боку я зробив усе можливе, щоб люди не гинули. Була проведена робота з особовим складом про прояв витримки, терпимості у діях у відповідь".

"Коли я дізнався, що від вогнепальних поранень почали гинути люди, було віддано негайну команду спецпідрозділу "Омега" негайно встановлювати місця, звідки ведеться вогонь для припинення можливості застосування вогнепальної зброї", – заявив Шуляк.

"Але хочу вам сказати, як військова людина, те, що дане діяння було дуже добре сплановане й заздалегідь підготовлене. Я можу припускати, що кожен стріляючий навіть знав кількість своїх пострілів і заздалегідь знав, де й із якого вікна він стрілятиме. Тому всі постріли пройшли за дуже невеликий проміжок часу", – сказав він.

За його словами, "жоден постріл не повторився з вогневої позиції, з якої був зроблений раніше, що повністю звело нанівець можливість виявлення позицій, із яких ведеться вогонь, і протидії цьому".

"Я вжив заходи – тобто я погодився із пропозицією керівництва Служби безпеки про негайне блокування готелю "Україна" і виділення особового складу для його огляду", – заявив колишній командувач ВВ МВС.

"Мені дуже хотілося б, щоб ми поставили запитання коменданту Майдану Парубію: чому він перешкоджав…", – сказав Шуляк, але його перебили фразою про те, що свідок не може ставити запитання.

На запитання, чи було видно з точки, де розмістилася "Омега", бетонну барикаду на рубежі вулиць Інститутської та Ольгинськой і сніжну барикада перед нею, Шуляк відповів: "Мені сумно й соромно, я на жодному пункті спостереження особисто не був і сектор обстрілу вам указати не можу".

Він підтвердив, що дивився кадри з Майдану по телебаченню:

"Я жодних розбіжностей і невідповідностей (із тим, що йому доповідали, – ред.) не бачив. Навпаки, я бачив повну відповідність. Тому що на кадрах, які є в ЗМІ, явно проглядається траєкторія стрільби з готелю "Україна" і абсолютно не проглядається траєкторія стрільби з бетонної барикади з вулиці Ольгинської. Неможливо звідти кулею дістати до того місця, де падали люди".

Йому не відомо, чи був хтось поруч із "Омегою" на перетині Ольгинської й Інститутської.

Олена Рощенко, УП