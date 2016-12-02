Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Полторак констатує загострення ситуації з безпекою на Донбасі

П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:15

Міністр оборони України Степан Полторак констатує загострення ситуації з безпекою в Донецькій і Луганській області, що відбувається останнім часом.

Про це він розповів журналістам у п'ятницю у Варшаві.

"Я зрушень не бачу. Вчора було 42 обстріли. Я думаю, що це не приклад поліпшення ситуації на сході України", - сказав міністр.

За словами Полторака, РФ не виявляє ініціативи для врегулювання ситуації, а робить все можливе, щоб "дорожня карта" імплементації Мінських угод не була погоджена. "Україна до цього (до імплементації Мінських угод) готова, ми працюємо і ми виконуємо в повному обсязі зобов'язання", - наголосив він.

Інтерфакс-Україна

Теми: ДонбасПолторак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Донбас
"Багато хто дуже повірив у ЗСУ, але війну без тилу не виграти". 20-річний захисник "Азовсталі" Назарій "Грінка"
Росіяни намагаються безуспішно відновити втрачені позиції біля звільненого Старомайорського
"Трохи ізолєнти, гарний снаряд – і він забере з собою не тільки р*сню, а й техніку". Як "зайчики" освоюють FPV-дрони на Лимані
Останні новини
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські повстанці захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
19:30
Швейцарський банк Cramer закриває представництво в Росії
19:27
У частині країни оголосили повітряну тривогу
19:02
Армія РФ вдарила ракетою по Дніпровському району, била по Нікополю
Усі новини...
Реклама: