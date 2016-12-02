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Клімкін: Нова зустріч у "нормандському форматі" поки не планується

П'ятниця, 2 грудня 2016, 17:30

Нова зустріч міністрів закордонних справ "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) наразі не планується.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю у Варшаві.

"Наразі немає домовленості про нову зустріч міністрів закордонних справ", - сказав Клімкін.

За його словами, проблема полягає не в самій організації зустрічі, а в її наповненні, адже попередня зустріч в Мінську ніякого результату не дала.

"Українська правда" у Threads

Теми: Клімкін
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