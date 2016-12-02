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Яроша досі не допитали у справах Євромайдану – Горбатюк

П'ятниця, 2 грудня 2016, 20:42

Екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош досі не був допитаний у справах, які стосуються подій під час Революції Гідності.

Про це в ефірі 112 телеканалу повідомив начальник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури України Сергій Горбатюк. 

"На сьогоднішній день Ярош не допитаний (у справах, що стосуються  подій Євромадану), хоча викликався. І зараз у нас є домовленість, що він буде на допиті", - зазначив він.

"Це один із недоліків слідства. Ми в першу чергу зосереджувалися на розслідуванні безпосередньо злочинів і тих осіб, які були свідками найбільш резонансних і тяжких злочинів – вбивств, побиттів тощо. Хоча, звісно, допит Яроша є важливим", - додав Горбатюк.

Раніше Ярош підтверджував, що зустрічався з колишнім президентом Віктором Януковичем 20 лютого.

Українська правда

Теми: ЄвромайданЯрошГенпрокуратура
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