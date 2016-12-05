Кабмін установив порядок виплат сім’ям полонених бійців

Кабінет міністрів затвердив порядок виплати грошового забезпечення сім'ям військовослужбовців, захоплених у полон або в заручники, а також інтернованих у нейтральних державах чи зниклих безвісті.

Відповідну постанову №884 уряд ухвалив 30 листопада.

Документ передбачає, що виплата грошового забезпечення здійснюється з дня захоплення військовослужбовців членам їх сімей за заявою на ім'я командира (начальника, керівника) військової частини (установи, організації).

Командир в/ч чи керівник установи розглядає подані документи впродовж 15 днів та приймає рішення щодо виплати або відмови у виплаті грошового забезпечення, про що повідомляється заявнику в письмовій формі. У рішенні про відмову у виплаті грошового забезпечення обов’язково зазначаються підстави для такої відмови.

Кошти перераховуватимуть до повного з'ясування обставин захоплення військовослужбовців.

За ними зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру.

Видатки здійснюватимуть у межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у держбюджеті для утримання відповідних державних органів.

"Безвісно відсутнім військовослужбовцем" вважають бійця, місцеперебування якого невідоме понад 15 днів, якщо він не залишив самовільно військову частину чи місце служби.

Грошове забезпечення не виплачуватимуть членам сімей військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби або дезертирували.

Виплату здійснюють: дружині (чоловіку) військовослужбовця, а в разі її (його) відсутності – повнолітнім дітям, які проживають разом із нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку), а також особам, яких утримує боєць, або батькам рівними частками, якщо військовослужбовець не перебувають у шлюбі і не має дітей.

У разі письмової відмови однієї з осіб від виплати її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання.

Як відомо, 28 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про збереження виплат і окладів військовослужбовцям, які потрапили в полон.

Олена Рощенко, УП