Кабмин установил порядок выплат семьям взятых в плен бойцов

Кабинет министров утвердил порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, взятых в плен или в заложники, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших безвестности.

Соответствующее постановление №884 правительство приняло 30 ноября.

Документ предусматривает, что выплата денежного обеспечения осуществляется со дня захвата военнослужащих членам их семей по заявлению на имя командира (начальника, руководителя) военной части (учреждения, организации).

Командир в/ч или руководитель учреждения рассматривает поданные документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, о чем сообщается заявителю в письменной форме. В решении об отказе в выплате денежного обеспечения обязательно объясняются основания для такого отказа.

Средства будут перечислять до полного выяснения обстоятельств увлечения военнослужащих.

За ними сохранятся выплаты в размере должностного оклада на последнем месте службы, оклад по военному званию, надбавки за выслугу лет, другие ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения постоянного характера.

Расходы будут осуществлять в пределах ассигнований на денежное обеспечение, предусмотренных в госбюджете для содержания соответствующих госорганов.

"Безвестно отсутствующим военнослужащим" считают бойца, местопребывание которого неизвестно более 15 дней, если он не покинул самовольно военную часть или место службы.

Денежное обеспечение не будут выплачивать членам семей военнослужащих, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули военные части (учреждения, организации), места службы или дезертировали.

Выплату осуществляют: жене (мужу) военнослужащего, а в случае ее (его) отсутствия – совершеннолетним детям, проживающим вместе с ней (им), или законным представителям (опекунам, опекунам) или усыновителям несовершеннолетних детей (инвалидов с детства – независимо от их возраста), а также лицам, которых содержит боец, или родителям равными долями, если военнослужащий не находятся в браке и не имеет детей.

В случае письменного отказа одного из лиц от выплаты его доля равномерно распределяется между другими лицами, которые имеют право на ее получение.

Как известно, 28 сентября президент Петр Порошенко подписал закон о сохранении выплат и окладов военнослужащим, попавшим в плен.

Алена Рощенко, УП