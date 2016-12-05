Аваков таки вирішив перервати візит в Канаду
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має намір достроково повернутися в Україну з Канади у зв'язку з трагедією в Княжичах.
Про це він заявив у коментарі "Українській правді".
Аваков зазначив, що у вівторок зранку проведе зустрічі з міністром міжнародної торгівлі Канади Христею Фріленд і міністром громадської безпеки Ральфом Гудейлом, після чого вилетить в Україну.
"Ці дві зустрічі з міністрами фундаментальні для підтримки програми допомоги Канади сектору безпеки України. Решту відкладемо і скасуємо", – сказав він.
З врахуванням різниці у часі, в Україну Аваков повинен прибути в ніч на середу.
Як відомо, раніше Аваков планував повернутися в Україну через три дні.
За його словами, ситуація розслідується і він в курсі всіх деталей.
У ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.
Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.
Олег Шанковський, Оксана Коваленко, УП