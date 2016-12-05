Порошенко приїхав в АТО за 500 метрів від бойовиків
Понеділок, 5 грудня 2016, 16:41
Президент Петро Порошенко проінспектував опорний пункт на передовій, за 1 км від Горлівки, яку контролюють бойовики.
Про це повідомляє сайт президента.
Порошенко привітав військових із 25-ю річницею ЗСУ. Він заявив, що пишається тим, "що за ці 2,5 роки ми створили такі Збройні Сили, які є найсильнішими в Європі".
Президент зазначив, що народ сьогодні довіряє українській армії так само, як і церкві.
Він також привітав волонтерів з Днем волонтера та вручив нагороди.
Як пише у себе на Facebook радник президента Юрій Бірюков, до опорного пункту бойовиків було близько 500 метрів.
Українська правда