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ГПУ просить відсторонити суддю Ємельянова з посади

Понеділок, 5 грудня 2016, 16:44

Генпрокуратура просить Вищу раду юстиції звільнити з посади підозрюваного в незаконному розподілі справ суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова.

Про це йдеться в порядку денному засідання ВРЮ на 6 грудня, передають Українські Новини.

Зазначено, що на засіданні у вівторок Вища рада юстиції має намір розглянути клопотання заступника генпрокурора Юрія Столярчука про відсторонення від посади судді Вищого госпсуду Ємельянова.

Як повідомлялося, 18 жовтня Генпрокуратура повідомила про підозру колишньому голові Вищого господарського суду Віктору Татькову і колишньому заступнику голови суду Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

27 жовтня суд обрав запобіжний захід Ємельянову у вигляді застави 1,5 млн гривень і зобов'язав здати закордонний паспорт.

Теми: Генпрокуратура
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