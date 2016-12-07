Аваков: Канада надасть Україні 8,5 млн канадських доларів допомоги
Глава МВС Арсен Аваков достроково повертається в Україну з Оттави, де перебував з робочим візитом.
Він також повідомив, що Канада виділить Україні фінансову допомогу в розмірі 8,5 канадських доларів.
"Переговори з 4 міністрами Канади, конференція "Гібридна війна проти України", інтерв'ю + допомога 8.5 млн С$. Лечу через океан. Дякую Оттава!", - написав він у Twitter.
Переговоры с 4 министрами Канады, конференция " Гибридная война против Украины", интервью +помощь 8.5 млн С$. Лечу через океан.Дякую Оттава! pic.twitter.com/4sjLojUSAc— Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 7, 2016
Раніше в коментарі "Українській правді" Аваков заявив, що перерве свій візит до Канади через трагедію в Княжичах.
У ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.
Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.