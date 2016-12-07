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Аваков: Канада надасть Україні 8,5 млн канадських доларів допомоги

Середа, 7 грудня 2016, 02:25

Глава МВС Арсен Аваков достроково повертається в Україну з Оттави, де перебував з робочим візитом.

Він також повідомив, що Канада виділить Україні фінансову допомогу в розмірі 8,5 канадських доларів.

"Переговори з 4 міністрами Канади, конференція "Гібридна війна проти України", інтерв'ю + допомога 8.5 млн С$. Лечу через океан. Дякую Оттава!", - написав він у Twitter.

Раніше в коментарі "Українській правді" Аваков заявив, що перерве свій візит до Канади через трагедію в Княжичах.

У ніч на неділю в силу збігу обставин в селі Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинули 5 правоохоронців.

Загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Теми: Аваков
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