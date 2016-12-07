Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аудит ЄС: Україна найбільш корумпована країна Європи

Середа, 7 грудня 2016, 05:33
Аудит ЄС: Україна найбільш корумпована країна Європи

Європейська рахункова палата вважає, що підтримка Євросоюзу Україні мала обмежений вплив і, незважаючи на імпульс для реформ, досягнуті результати залишаються "крихкими".

Про це йдеться в звіті, опублікованому 7 грудня.

Аудитори оцінили, чи була допомога, надана Україні Єврокомісією і Європейською зовнішньополітичною службою ефективною. Вони розглядали період з 2007 по 2015 роки в сферах управління державними фінансами та боротьби з корупцією, а також газовий сектор.

У звіті наголошується, що співпраця між Україною і ЄС просунулися в період Майдану в 2014 році, але проблеми, з якими стикається Україна, як і раніше в значній мірі впливають на процес реформ, а ризики, пов'язані з колишніми і новими олігархами залишаються високими.

"Не дивлячись на зусилля з реформування, Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі ... Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на економіку, політику і засоби масової інформації України", - йдеться в звіті.

Відзначається, що результати заходів по боротьбі з корупцією ще належить побачити.

Також у звіті йдеться, що ЄС оперативно відреагував на кризу в Україні в 2014 році і виділив 11,2 млрд євро допомоги на сім років. При цьому наголошується, що це було надзвичайне рішення, гроші були виділені без попереднього узгодження стратегії їх використання.

"Під час нашого аудиту, була сильна політична відданість реформі державного управління. Але зміни в системі управління поставили під загрозу реформи, а низький рівень заробітної плати сприяв корупції. Необхідні подальші кроки для досягнення цілей", - вважає член Європейської рахункової палати Шаболц Фазакас.

Також в звіті містяться рекомендації для Києва: робити більший акцент на управлінні державними фінансами в процесі діалогу з Україною, поліпшити конструкції умов і виплат фіндопомоги, посилити контроль за використанням допомоги, робити більший акцент на ефективній реалізації та стабільності реформ, вжити заходів для збільшення ефективності допомоги ЄС в газовому секторі.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄвропаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Європа
Німеччина підтримає прагнення Румунії приєднатися до Шенгену вже цьогоріч – Шольц
Байден після саміту НАТО відвідає Фінляндію для зустрічі з лідерами країн північної Європи
Головний дипломат ЄС: військова підтримка України має стати довгостроковим проєктом
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: