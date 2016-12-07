Аудит ЄС: Україна найбільш корумпована країна Європи

Європейська рахункова палата вважає, що підтримка Євросоюзу Україні мала обмежений вплив і, незважаючи на імпульс для реформ, досягнуті результати залишаються "крихкими".

Про це йдеться в звіті, опублікованому 7 грудня.

Аудитори оцінили, чи була допомога, надана Україні Єврокомісією і Європейською зовнішньополітичною службою ефективною. Вони розглядали період з 2007 по 2015 роки в сферах управління державними фінансами та боротьби з корупцією, а також газовий сектор.

У звіті наголошується, що співпраця між Україною і ЄС просунулися в період Майдану в 2014 році, але проблеми, з якими стикається Україна, як і раніше в значній мірі впливають на процес реформ, а ризики, пов'язані з колишніми і новими олігархами залишаються високими.

"Не дивлячись на зусилля з реформування, Україна досі сприймається як найбільш корумпована країна в Європі ... Олігархічні клани продовжують чинити домінуючий вплив на економіку, політику і засоби масової інформації України", - йдеться в звіті.

Відзначається, що результати заходів по боротьбі з корупцією ще належить побачити.

Також у звіті йдеться, що ЄС оперативно відреагував на кризу в Україні в 2014 році і виділив 11,2 млрд євро допомоги на сім років. При цьому наголошується, що це було надзвичайне рішення, гроші були виділені без попереднього узгодження стратегії їх використання.

"Під час нашого аудиту, була сильна політична відданість реформі державного управління. Але зміни в системі управління поставили під загрозу реформи, а низький рівень заробітної плати сприяв корупції. Необхідні подальші кроки для досягнення цілей", - вважає член Європейської рахункової палати Шаболц Фазакас.

Також в звіті містяться рекомендації для Києва: робити більший акцент на управлінні державними фінансами в процесі діалогу з Україною, поліпшити конструкції умов і виплат фіндопомоги, посилити контроль за використанням допомоги, робити більший акцент на ефективній реалізації та стабільності реформ, вжити заходів для збільшення ефективності допомоги ЄС в газовому секторі.