Аудит ЕС: Украина самая коррумпированная страна Европы

Европейская счетная палата считает, что поддержка Евросоюза Украине имела ограниченное влияние и, несмотря на импульс для реформ, достигнутые результаты остаются "хрупкими".

Об этом говорится в отчете, опубликованном 7 декабря.

Аудиторы оценили, была ли помощь, предоставленная Украине Еврокомиссией и Европейской внешнеполитической службой эффективной. Они рассматривали период с 2007 по 2015 годы в сферах управления государственными финансами и борьбы с коррупцией, а также газовый сектор.

В отчете отмечается, что сотрудничество между Украиной и ЕС продвинулись в период Майдана в 2014 году, но проблемы, с которыми сталкивается Украина, по-прежнему в значительной степени влияют на процесс реформ, а риски, связанные с бывшими и новыми олигархами остаются высокими.

"Несмотря на усилия по реформированию, Украина до сих пор воспринимается как самая коррумпированная страна в Европе… Олигархические кланы продолжают оказывать доминирующее влияние на экономику, политику и средства массовой информации Украины", - говорится в отчете.

Отмечается, что результаты мер по борьбе с коррупцией еще предстоит увидеть.

Также в отчете говорится, что ЕС оперативно отреагировал на кризис в Украине в 2014 году и выделил 11,2 млрд евро помощи на семь лет. При этом отмечается, что это было чрезвычайное решение, деньги были выделены без предварительного согласования стратегии их использования.

"Во время нашего аудита, была сильная политическая приверженность реформе государственного управления. Но изменения в системе управления поставили под угрозу реформы, а низкий уровень заработной платы способствовал коррупции. Необходимы дальнейшие шаги для достижения целей", - считает член Европейской счетной палаты Шаболц Фазакас.

Также в отчете содержатся рекомендации для Киева: делать больший акцент на управлении государственными финансами в процессе диалога с Украиной, улучшить конструкции условий и выплат финпомощи, усилить контроль за использованием помощи, делать больший акцент на эффективной реализации и стабильности реформ, принять меры для увеличения эффективности помощи ЕС в газовом секторе.