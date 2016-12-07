Пентагон закликав Україну продовжувати військові реформи

Україна повинна буде і надалі демонструвати прогрес в реформах в оборонній сфері для досягнення успіху в зміцненні обороноздатності держави, а також успішного продовження підтримки з боку США в питаннях безпеки.

Про це заявив у вівторок заступник голови Пентагону Боб Уорк під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе, передає "Укрінформ".

"Україні потрібно зберегти імпульс оборонних реформ, що допоможе їй краще забезпечити власну безпеку і зробити оборонне виробництво більш ефективним і дієвим", - зазначив він.

Сторони під час зустрічі розглянули зусилля США щодо надання допомоги Україні в сфері безпеки, "покликаної сприяти нарощуванню оборонного потенціалу держави".

Зокрема в Пентагоні підкреслили, що з 2014 року з американської сторони було виділено понад $600 млн. Це включало, в тому числі, поставки обладнання, навчальні програми, консультативну підтримку щодо активізації ключових оборонних реформ.

При цьому Уорк зазначив, що бюджет Пентагону на 2017-й фінансовий рік, який зараз розглядається в Сенаті, містить багатообіцяючий сигнал щодо подальшої взаємодії в сфері безпеки і оборони, "якщо Україна буде демонструвати прогрес в реалізації інституційних реформ в обороні".