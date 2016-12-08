У центрі Києва знову мітинги. Поліція посилила охорону

2,5 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку в центрі Києва 8 грудня.



Про це повідомляє в четвер прес-служба столичної поліції.

Зазначається, що 8 грудня в урядовому кварталі відбудеться одразу кілька масових акцій.

"Для безпеки учасників і місцевих мешканців та підтримання правопорядку задіють близько 2500 працівників поліції та Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці звертаються до організаторів заходів та їх учасників із проханням поводитися цивілізовано, ставитися один до одного толерантно та не порушувати громадський порядок.

Правоохоронні органи попереджають, що в межах своєї компетенції будуть негайно реагувати на будь-які протиправні дії.

Водночас, як передає кореспондент "Укрінформу", вранці на Майдані Незалежності зібралися представники профспілок і рушили колоною до Кабінету міністрів.

Друга колона рухається від Площі Слави до Верховної Ради України на мітинг, що розпочнеться о 10 год. на Площі Конституції біля будівлі Ради.

Хода приурочена до Всеукраїнської акції профспілок під назвою "Профспілки вимагають гідного життя для людей".

За даними журналіста, учасники кількатисячного мітингу поводяться спокійно. На вулиці Грушевського рух перекрито.

Українська правда, Укрінформ