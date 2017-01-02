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На Донеччині у прифронтовому селищі відновив роботу відділок поліції

Понеділок, 2 січня 2017, 18:25

З 2 січня у н.п. Новолуганське (Донецька обл.) відновив робту пункт поліції.

Про це повідомив очільник облуправління Нацполіції Донеччини В'ячеслав Аброськін.

"Нещодавно селище повернулося до України з "сірої зони". Відділок розмістився у приміщенні селищної ради. До селища спрямовано найбільш досвідчених працівників Бахмутського відділу поліції та зведених сил, які мають досвід служби на лінії розмежування. Пункт відкритий на постійній основі згідно розпорядження штабу АТО", - зазначив Аброськін.

За його словами, у селищі постійно проживають 3330 місцевих жителів та 709 переселенців, працює школа, дитячий сад і амбулаторія.

 

Аброськін додав, що поліцейські нестимуть службу цілодобово "у тісній взаємодії з військовими", а для більш оперативної роботи поліцейські отримали кроссовер Renault Duster - один з переданих поліції міністром внутрішніх справ.

Теми: Донбасполіція
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