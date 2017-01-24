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Проросійського пропагандиста вигнали з парламенту Британії

Вівторок, 24 січня 2017, 12:15

Проросійського блогера-пропагандиста Грехема Філліпса видворення з будівлі британського парламенту.

Відповідне відео опублікували у Твіттері посольства України у Великій Британії.

На ньому видно, як охорона виводить Філліпса із одного з залів парламенту під вигуки "ганьба", "забирайся звідси", "брехун".

Водночас посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко прокоментувала: "Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини… Навіть російський ляльковий пропагандист Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії".

Як відомо, 18 вересня перший віце-спікер ВР, представник України у тристоронній контактній групі щодо Донбасу у Мінську Ірина Геращенко заявила, що російські "журналісти"-пропагандисти, зокрема Філліпс знущаються над звільненими українськими заручниками.

На оприлюдненому відео Філіпс зухвало називає звільненого з полону Жемчугова українським диверсантом, "зомбі", розпитує, хто його "зомбував" і сперечається з українцем про свої "правдиві репортажі".

Посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф повідомила, що вражена поведінкою журналіста Грема Філіпса під час обміну полоненими, однак у британського уряду немає підстав забороняти йому виїжджати з країни.

Українська правда

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Теми: Росіяпропаганда
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