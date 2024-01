Проросійського пропагандиста вигнали з парламенту Британії

Проросійського блогера-пропагандиста Грехема Філліпса видворення з будівлі британського парламенту.

Відповідне відео опублікували у Твіттері посольства України у Великій Британії.

На ньому видно, як охорона виводить Філліпса із одного з залів парламенту під вигуки "ганьба", "забирайся звідси", "брехун".



Водночас посол України у Великій Британії Наталія Галібаренко прокоментувала: "Ніхто не зможе зіпсувати британсько-українські відносини… Навіть російський ляльковий пропагандист Філліпс, якого поліція видворила з парламенту Британії".

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm