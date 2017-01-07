По сусідству з Межигір’ям оселилися судді та прокурори

У 500 метрах від резиденції Межигір’я збудували маєтки подружжя прокурорів Рогатюків, родичі заступника прокурора Київської області Мілевського та суддя Апеляційного суду Київської області Олег Левчук.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посланням на витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як відомо, у Нових Петрівцях живе Арсеній Яценюк. Також там розташований будинок коханки Януковича Любові Полєжай, нині арештований прокуратурою.

Будинки тут коштують до $2 мільйонів, а земля – понад $6 тисяч за сотку.

Фото "Наших грошей"

Між будинками Яценюка та Полєжай розташований маєток на 389 квадратних метрів із господарськими будівлями на території, який належить прокурору відділу інформаційно-статистичної роботи ГПУ Ксенії Рогатюк.

Будівництво на ділянці площею 15 соток стартувало ще в лютому 2012 року.

Чоловік Рогатюк Ігор у минулому був першим заступником прокурора Черкаської області, потім працював у Генпрокуратурі заступником начальника міжнародно-правового управління – начальником відділу міжнародного співробітництва.

У жовтні 2014 Ігор Рогатюк був люстрований. Упродовж 2015 року отримував допомогу по безробіттю. А у липні 2016 року зайняв посаду старшого викладача відділу підготовки прокурорів з нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Нацакадемії прокуратури.

У деклараціях подружжя Рогатюків вказало також три квартири. Одна з київських квартир розташована в елітній новобудові на вулиці Микільсько-Слобідській, 4в з панорамним виглядом на Дніпро.

За даними видання, орієнтовна вартість такого житла становить $180-190 тисяч, хоча в офіційних документах ціна квартири – 663 тисячі гривень.

Серед іншого майна Рогатюків будинок на 297 кв. м у селі Кримок на Житомирщині, 4 земельні ділянки, автомобілі Hyundai Veracruz 2008 модельного року, бізнес-седан Hyundai Grandeur 2012 року та два машиномісця.

Сукупний дохід Рогатюків за останні три роки становив 1,1 мільйона гривень. Ігор Рогатюк та його батьки бізнесом ніколи не займалися. Господарську діяльність вів лише батько Ксенії Рогатюк – Віктор Нікітюк. Він реєструвався співвласником кількох фірм, прибутки яких не перевищували 150 тисяч гривень на рік.

Ще один маєток у Лазаревому саду належить родині заступника прокурора Київської області та зятя багаторічного головбуха ГПУ Людмили Єрхової Андрія Мілевського.

15 соток землі записані на брата прокурора Олександра Мілевського, ще 15 – на дружину брата Тетяну Хмельницьку. На цій землі розташований маєток, що будується, та низка господарських споруд.

Олександр Мілевський реєструвався як фізична-особа підприємець – по документах був посередником у розміщенні реклами в пресі. Також мав фірми "Адверфарм", "Пік", керував фірмою "Адверсус", що займалася продажем та встановлення платіжних терміналів.

Суддя апеляційного суду Київської області Олег Левчук поруч з Межигір’ям має маєток у 478 кв м, право власності на який оформив ще 2005 року.

Навесні 2016 року Левчук, який працював суддею з 1992-го (спочатку у Вишгородському райсуді Київської області, потім у 1999 став суддею Київського обласного суду) пішов у відставку.

На двох із дружиною-нотаріусом Ольгою Левчук він володіє землею у Бориспільському районі Київської області та 7 земельними ділянками – у Вишгородському, загальною площею 0,96 га. 2015 Левчук декларував зарплатню 879 тисяч гривень у дружини та 266 тисяч гривень у себе.

Українська правда. Київ