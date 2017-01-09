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Глава Пентагону назвав "нульовим" внесок Росії в боротьбу з ІДІЛ

Понеділок, 9 січня 2017, 04:36

Росія внесла "фактично нульовий" внесок в боротьбу США з терористичним угрупуванням "Ісламська держава".

Про це заявив глава Пентагону Ештон Картер в інтерв'ю телеканалу NBC News, пише DW.com.

За його словами, Москва обіцяла боротися з "Ісламською державою" і допомогти припинити громадянську війну в Сирії, але не зробила цього.

"У підсумку, ми боремося з ІДІЛ самостійно", - заявив Картер.

Глава Пентагону зазначив, що США намагаються відбити у джихадистів Мосул і Ракку, але в цих військових діях Росія не бере участі.

Він додав, що Москва мала можливість переконати сирійського президента Башара Асада подати у відставку і сприяти формуванню нового уряду, до складу якого увійшли б і лідери опозиції, але не зробила цього. На думку Картера, дії РФ в Сирії "удвічі підсилюють" громадянську війну.

Міністр оборони США також назвав російські кібератаки на вибори в США агресивним актом проти демократії і не виключив військової відповіді.

Теми: РосіятероризмСиріяСША
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