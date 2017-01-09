На Одещині від переохолодження загинув прикордонник

В Одеській області від переохолодження загинув службовець Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це повідомив голова Кілійської райради Павло Бойченко.

"Загинув мешканець м.Кілія, службовець Ізмаїльського прикордонного загону, 1995 року народження. Зв'язок з ним був втрачений ще 7 числа, коли чоловік вирішив пішки дістатися з Кілії в бык Шевченкового, до родичів. Його тіло виявлено в районі колишнього цегельного заводу в 1,5 км від Шевченкового Усі обставини встановлюються", - зазначив Бойченко.

Як відомо, за минулу добу внаслідок ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули 8 , травмовані 45 громадян.

За даними Нацполіції, станом на 14:00 в Одеській області обмежено рух автотранспорту та рух вантажних автомобілів.

Українська правда