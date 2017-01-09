Пакистан провів успішні випробування підводної балістичної ракети
Понеділок, 9 січня 2017, 20:26
Пакистан провів успішний запуск своєї першої підводної крилатої ракети.
Про це у понеділок, 9 січня, повідомляє BBC News з посиланням на представників Міноборони країни.
За словами військових, які наводить AFP, було запущено балістичну ракету "Бабур-3", яка має дальність 450 км та може нести ядерну боєголовку. Зазначається, що було зроблено у невстановленому місці в Індійському океані.
Як заявив прем'єр-міністр країни Наваз Шаріф, тестовий запуск показав Пакистану "технічний прогрес і впевненість у своїх силах".
На думку аналітиків, подальший розвиток Пакистану у цьому напрямку може посилити напруженість у відносинах із сусідньою Індією.