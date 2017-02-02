САП хоче арештувати майно Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це "Українській правді" повідомили в САП.

"Клопотання про арешт майна подали ще в листопаді-грудні минулого року до Солом'янського районного суду і цю справу ще не розглядали", - сказав співрозмовник.

"Це було не як санкція, чи арешт, а як міра забезпечення", - додав він.

Суд ще не виніс рішення за вказаним клопотанням САП, оскільки захист Охендовського заявив відвід судді.

Водночас у САП повідомили, що у четвер Апеляційний суд Києва переніс розгляд апеляції на відмову Солом'янського районного суду обрати запобіжний захід Охендовському у вигляді застави 1,3 млн гривень на 9 лютого.

Як відомо, розгляд апеляції Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення з посади голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського перенесли на 9 лютого.

13 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями "Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище".

21 грудня 2016 року Солом’янський райсуд Києва обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, незважаючи на те, що прокуратура просила призначити йому заставу у розмірі близько 1,3 мільйона гривень.

Олександр Шумілін, УП