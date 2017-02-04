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У Білому домі підтвердили, що не зніматимуть з РФ санкцій за Крим

Субота, 4 лютого 2017, 02:10

В Білому домі підтвердили слова постпреда США при ООН Ніккі Гейлі про те, що санкції проти Росії діятимуть, поки Крим залишатиметься окупованим.

Про це завив речник Білого дому Шон Спайсер, відповідаючи на запитання, чи має намір адміністрація США зберегти санкції проти Росії або навіть розширити їх.

"Що стосується санкцій, я думаю, посол Гейлі дуже чітко заявила про наші занепокоєння щодо російської окупації Криму. Я думаю, вона говорила дуже переконливо і чітко про це", - заявив Спайсер.

Як повідомлялося під час першого виступу в Раді Безпеки ООН Гейлі заявила, що санкції, пов'язані з Кримом, зберігатимуться, поки півострів не повернеться під контроль України.

"США продовжують засуджувати і закликають негайно припинити російську окупацію Криму. Крим є частиною України. Наші санкції, пов'язані з Кримом, діятимуть, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні", - заявила вона.

Теми: санкціїКримСШАРосія
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