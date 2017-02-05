Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто

Він повідомив, що 5 лютого до Авдіївки приїжджала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка оцінила роботу лікарні.

"Зауважила, що на прикладі організації роботи медиків в Авдіївці у міністерстві розроблять алгоритм дій для інших міст України. Особливо для прифронтових територій", - додав Жебрівський.

Також за його словами, 5 лютого з Крматорська доставлено 2 авто з допомогою для Мар’їнки та Красногорівки, в Авдіївку прибули 6 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Українська правда