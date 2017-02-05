Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто

Неділя, 5 лютого 2017, 20:25
Авдіївка: До електропостачання підключене майже все місто

До електропостачання підключене майже всю Авдіївку, відновлювальні роботи на Авдіївському коксохімічному заводі тривають.

Про це станом на 20:00 повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

"Залишаються непідключеними лише мікрорайон "Ювілейний", вулиці Грушевського, Маяковського, Степна, Незалежності, 50-ти річчя АКХЗ, Пархоменка та вулиця Донецька", - йдеться у повідомленні. 

За даними ДержНС, піротехнічними групами Головного управління ДержНС у Донецькій області проведено обстеження дороги від н.п.Кам'янка до Донецької фільтрувальної станції 3,5 км та 2,1 га території поблизу Донецької фільтрувальної станції.

ля проведення робіт з розмінування направлені 2 піротехнічні групи (7 осіб особового складу) ГУ ДСНС України у Донецькій області та 2 одиниці техніки", - зазначили у службі. 

Глава Донецької облВЦА Павло Жебрівський повідомив, що 6 лютого усі школи Авдіївки готуються відновити навчання.   

"До Авдіївки прибули фахівці-проектувальники для обстеження багатоповерхівок, документування руйнувань і технічних висновків для наступного їх відновлення. Продовжуємо складати акти обстежень руйнувань цивільних об’єктів міста. ... Ремонтно-будівельні бригади продовжували склити вікна багатоповерхівок. Сьогодні засклили вікна близько 100 квартир. Перед включенням електропостачання провели профілактичний ремонт поверхових розподілювальних щитків у багатоповерхівках, підключили до електромережі 18 точок, які були пошкоджені внаслідок обстрілів", - зазначив Жебрівський. 

Він повідомив, що 5 лютого до Авдіївки приїжджала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, яка оцінила роботу лікарні.

"Зауважила, що на прикладі організації роботи медиків в Авдіївці у міністерстві розроблять алгоритм дій для інших міст України. Особливо для прифронтових територій", - додав Жебрівський. 

Також за його словами, 5 лютого з Крматорська доставлено 2 авто з допомогою для Мар’їнки та Красногорівки, в Авдіївку прибули 6 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Українська правда 

Теми: Авдіївка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Авдіївка
На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
Усі новини...
Реклама: