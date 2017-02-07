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У Палаті представників США сподіваються, що Трамп дасть Україні зброю

Вівторок, 7 лютого 2017, 06:42

Американський конгресмен, голова Комітету з питань Збройних сил Палати представників США Мак Торнберрі висловив надію, що адміністрація Дональда Трампа дозволить поставки летальної оборонної зброї в Україну.

Про це він сказав під час розмови з журналістами в понеділок, повідомляє "Укрінформ".

"Було неймовірним розчаруванням, коли адміністрація Обами не пішла на це", - зазначив він.

"Я сподіваюся, що нова адміністрація зробить це", - підкреслив Торнберрі.

Він також зазначив, що питання озброєння України користується двопартійною підтримкою законодавців у обох палатах американського Конгресу.

Заява Торнберрі прозвучала на тлі ескалації конфлікту на сході України, яка змусила нову адміністрацію США офіційно відреагувати на ситуацію.

Раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа дати Україні летальну зброю.

Теми: США
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