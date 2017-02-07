У Палаті представників США сподіваються, що Трамп дасть Україні зброю
Американський конгресмен, голова Комітету з питань Збройних сил Палати представників США Мак Торнберрі висловив надію, що адміністрація Дональда Трампа дозволить поставки летальної оборонної зброї в Україну.
Про це він сказав під час розмови з журналістами в понеділок, повідомляє "Укрінформ".
"Було неймовірним розчаруванням, коли адміністрація Обами не пішла на це", - зазначив він.
"Я сподіваюся, що нова адміністрація зробить це", - підкреслив Торнберрі.
Він також зазначив, що питання озброєння України користується двопартійною підтримкою законодавців у обох палатах американського Конгресу.
Заява Торнберрі прозвучала на тлі ескалації конфлікту на сході України, яка змусила нову адміністрацію США офіційно відреагувати на ситуацію.
Раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа дати Україні летальну зброю.