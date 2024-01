Северная Корея на параде впервые показала ракеты для субмарин

Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты, предназначенные для запуска с подводных лодок.

Об этом сообщает Reuters.

Государственное телевидение Северной Кореи показало кадры с ракетами Pukkuksong-2 (баллистические ракеты подводных лодок) на грузовиках, которые пройдут парадом в Пхеньяне в честь дня рождения основоположника северокорейской идеологии чучхе Ким Ир Сена.

#DPRK holds military parade to mark 105th birthday of founder Kim Il Sung amid heightened tensions on the #KoreanPeninsula pic.twitter.com/Dlrk3GKoRv