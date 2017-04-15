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Северная Корея на параде впервые показала ракеты для субмарин

Суббота, 15 апреля 2017, 06:34

Северная Корея на параде в Пхеньяне впервые представила баллистические ракеты, предназначенные для запуска с подводных лодок.

Об этом сообщает Reuters.

Государственное телевидение Северной Кореи показало кадры с ракетами Pukkuksong-2 (баллистические ракеты подводных лодок) на грузовиках, которые пройдут парадом в Пхеньяне в честь дня рождения основоположника северокорейской идеологии чучхе Ким Ир Сена.

Ранее Северная Корея заявила, что готова использовать оружие против ударной группы военно-морского флота США,  которая находится около Корейского полуострова.

Ударная группа ВМФ США Карл Винсон, в которую входит авианосец и другие военные корабли, находится там для поддержки готовности в регионе,так как США не исключают, что Северная Корея может готовить ракетный пуск или ядерное испытание в честь 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Ранее сообщалось, США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее, если будут уверены, что она собирается провести испытание ядерного оружия.

Позже агентство Associated Press сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа приняла решение проводить в отношении КНДР политику максимального давления, отбросив варианты военного вмешательства и свержения диктатуры в стране

Темы: Северная КореяСША
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