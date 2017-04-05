Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В зоні АТО виявили безпілотник з маркуванням ФСБ РФ

Середа, 5 квітня 2017, 10:40

Українські військові виявили в зоні проведення антитерористичної операції російський безпілотний літальний апарат.

Про це повідомив речник АТО Ярослав Чепурний, інформує в середу телеканал Міністерства оборони.

"2 квітня під час огляду місцевості в районі Світлодарського виступу військовослужбовцями сил АТО був виявлений БпЛА російського виробництва типу Гранат-1, який входить до комплексу Навідник-2", – розповів він.

За словами Чепурного, цей апарат призначений для ведення повітряної розвідки та коригування вогню артилерії.

Окрім цього, БпЛА Гранат-1 перебуває на озброєнні підрозділів Прикордонної служби ФСБ Росії, наголошують у Міноборони.

На окремих блоках літального апарату виявлені маркування "ФСБ РФ".

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
Усі новини...
Реклама: