Кабмін затвердив склад громадської ради при НАЗК

Кабінет міністрів створив і затвердив склад громадської ради при Національному агентстві з запобігання корупції (НАЗК).

Відповідне рішення було прийняте під час засідання уряду, передають Українські новини.

Раніше шляхом рейтингового голосування на зборах делегатами були вибрані 15 кандидатів з 44, запропонованих громадськими об'єднаннями.

У громадську раду ввійшли: Павло Аніськович, Тетяна Белова, Віктор Бобиренко, Костянтин Гусєв, Вадим Воробйов, Олександра Дрик (Голова ради Громадського люстраційного комітету), Костянтин Єзерський, Остап Кучма (аналітик руху "Чесно"), Гліб Рижов, Юрій Ромашко, Віталій Світлик ( кординатор "Чесно. Фільтруй суд"), Мирослав Сімка (керівник проекту у "Центрі громадського моніторингу та досліджень"), Сергій Старченко, Лариса Ступак і Віктор Таран (член Ради РПР).

У вересні 2016 року НАЗК ініціювало проведення конкурсу з формування громадської ради при відомстві.

Кабмін визначив уповноваженою посадовою особою, відповідальною за проведення конкурсу з формування громадської ради при НАЗК, керівника апарату цього агентства Ігоря Ткаченка.