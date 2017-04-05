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Держдума не захотіла перевіряти Медведєва на корупцію

Середа, 5 квітня 2017, 21:57

Держдума Росії відмовилася просити у правоохоронців інформацію, необхідну для перевірки тверджень із розслідування про можливі корупційні дії прем’єр-міністра країни Дмитра Медведєва.

Як повідомляє Радіо Свобода, голова комітету нижньої палати російського парламенту з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов, виступаючи на сесійному засіданні, заявив, що розслідування Олексія Навального "не мають нічого спільного з істиною і тим більше з боротьбою з корупцією", а дані цих розслідувань є "симбіозом бруду, фантазії, постановок трюків і фальсифікацій із яскраво помітним політично-провокаційним підтекстом".

Натомість Держдума вирішила просити в Генеральної прокуратури Росії інформацію про можливі корупційні зв’язки свого колишнього депутата, небіжчика Дениса Вороненкова, який утік до України і був убитий 23 березня в Києві. Підставою для цього стали деякі публікації про нього в російських засобах інформації.

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального ще 2 березня оприлюднив розслідування про незадекларовану нерухомість Дмитра Медведєва в Росії і за її межами. Фільм має назву "Он вам не Димон".

26 березня по всій Росії пройшли антикорупційні акції протесту, учасники яких вимагали від прем’єра відповісти на висунені йому звинувачення.

Сам Медведєв уперше прокоментував їх тільки у вівторок, 4 квітня, назвавши матеріали розслідування "нісенітницею і папірчиками".

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведєвРосіякорупція
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