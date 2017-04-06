Окупанти доставили 4 затриманих у Криму у "центр протидії екстремізму"

У анексованому Сімферополі відпустили кілька десятків затриманих російськими силовиками людей, проте затриманими лишаються Тарас Ібрагімов і Андрій Крисько.

Про це у своєму Твіттері повідомив журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк.

"Затриманих журналіста, правозахисника і ще двох осіб доставили в ЦПЕ (Центр протидії екстремізму - ред.). Решту відпустили", - написав він.

Водночас "Радіо Свобода" повідомляє, що затриманих на центральному ринку силовики відпускали після взяття відбитків пальців і зразків ДНК.

Як відомо, у четвер під час масових затримань на центральному ринку в Сімферополі, які 6 квітня провели російські силовики, затримали журналіста Тараса Ібрагімова і правозахисника Андрія Криська.

Ринок оточили співробітники російського ОМОН.