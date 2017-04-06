Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада збільшила допомогу сім'ям загиблих військових

Четвер, 6 квітня 2017, 17:39

Верховна Рада збільшила одноразову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців та військовим, що отримали інвалідність.

За відповідний законопроект №2406 "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей" з пропозиціями президента проголосували 249 депутатів.

Зокрема, передбачається збільшення розмірів одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів до таких розмірів:

- у разі загибелі – з 250 тис. до 1,5-1,58 млн гривень;

- у разі інвалідності, пов'язаної з виконанням обов'язків військової служби:

- для інвалідів І групи – з 400 тис. до 617 тис. грн;

- для інвалідів II групи – з 300 тис. до 463 тис. гривень;

- для інвалідів III групи – з 250 тис. до 386 тис. гривень;

- у разі інвалідності, пов'язаної з проходженням служби, – до не менш як 105 прожиткових мінімумів.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаарміязаконодавство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запускали "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
Усі новини...
Реклама: