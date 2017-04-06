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ОБСЄ продовжила мандат спостерігачів на 2 російських прикордонпунктах

Четвер, 6 квітня 2017, 18:51

Постійна Рада ОБСЄ продовжила до 31 липня мандат Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк".

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Постійна Рада ОБСЄ на 1141-му засіданні схвалила рішення щодо продовження до 31 липня 2017 року мандату Місії спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк", - зазначається у коментарі.

У зв’язку з прийняттям цього рішення делегація України в ОБСЄ заявила, що Росія є єдиною державою в ОБСЄ, яка перешкоджає розширенню мандату Місії на всю ділянку кордону.

"Такі дії Російської Федерації свідчать про свідоме небажання сприяти деескалації ситуації на Донбасі та намір продовжувати постачання важкої зброї, військового обладнання і боєприпасів, регулярних військ, бойовиків і найманців, здійснювати підтримку терористичної діяльності на території України", - заявили в МЗС.

Делегація України закликала Російську Федерацію до виконання зобов’язань у рамках Мінських домовленостей, насамперед положення п.4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо встановлення контролю та постійного моніторингу ОБСЄ над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону зі створенням зони безпеки уздовж кордону з боку України та Росії.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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