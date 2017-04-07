Полторак у Канаді: Не думайте, що Росія – це далеко

Світу варто допомогти Україні протистояти Росії, аби втримати Кремль від подальших захоплень території.

Таку думку висловив міністр оборони України Степан Полторак, перебуваючи із візитом у Канаді, повідомляє "Укрінформ".

"Не думаю, що Росія сьогодні спроможна вести бойові дії проти всього світу, але загрози є, і я точно знаю, що якщо Путіну вдасться захопити Україну, то вона не буде останньою", - сказав Полторак.

Він також закликав канадців тверезо оцінювати небезпеку, яку створює Росія.

"Не думайте, що Росія – це далеко. Завтра РФ спровокує конфлікт із Естонією, Латвією, Литвою і ваші солдати як члени Альянсу будуть змушені воювати з Росією. І тоді це вже буде ваша війна", – зазначив міністр оборони України.

За його словами, передбачити майбутні дії Путіна дуже важко, якщо взагалі можливо.

"У мене таке враження, що Путін сам не знає, що буде далі. Невідомо, що від нього можна очікувати", – заявив очільник оборонного відомства України.