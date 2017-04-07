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Лавров заявив, що в США радіють розвалу стосунків з Росією

П'ятниця, 7 квітня 2017, 12:38

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що дії США в Сирії завдають шкоди і без того підірваним відносинам Москви і Вашингтона.

Про це він сказав у п'ятницю, передає російське агентство "РИА Новости".

"Уже зараз цитують ЗМІ такі радісні висловлювання колишніх функціонерів обамівської адміністрації про те, що тепер... після цих ударів співпраця між Росією і США стає зовсім вже нереальною", - сказав Лавров.

У той же час, "Інтерфакс-Україна" повідомляє, що Лавров порівняв атаку США на Сирію з нападом Заходу на Ірак без згоди Ради Безпеки ООН 14 років тому.

"Це нагадує ситуацію 2003 року, коли США і Великобританія разом зі своїми союзниками вторглися до Іраку без згоди Ради Безпеки", - сказав Лавров.

Він підкреслив, що це було грубе порушення міжнародного права.

"Але тоді хоч якось намагалися показати "речовий доказ", Колін Пауелл, мій хороший товариш, був введений в оману ЦРУшники, вони йому дали пробірку з зубним порошком, він тряс цієї колбою в Раді Безпеки, доводячи, що це антракс (сибірська виразка)", - сказав Лавров.

"Зараз не спромоглися навіть якісь факти привести", - додав міністр.

Як зазначив глава МЗС РФ, "знову посилаються тільки на фотографії і спекулюють на свідченнях різних неурядових організацій, включаючи вже всім відомих, всім зрозумілих шахраїв, які займаються інсценуванням різних ситуацій, щоб потім провокувати сирійський уряд".

Лавров нагадав, що "через більш як 10 років після вторгнення американців до Іраку тодішній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер визнав, що вони шахраювали, що вони вводили всіх в оману".

Як відомо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

У президента РФ Володимира Путіна заявили, що ракетний удар США по об'єктах у Сирії є агресією і завдає шкоди російсько-американським відносинам і спільній боротьби з тероризмом.

Теми: РосіяСиріяСША
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