У Росії назвали удар США в Сирії неефективним

У Міноборони РФ оцінили бойову ефективність ракетного удару США по авіабазі в Сирії як "дуже низьку".

Таке твердження на брифінгу в Москві зробив офіційний представник міністерства Ігор Конашенков, передає ТАСС.

"Бойова ефективність американського масованого ракетного удару по сирійській авіабазі - вкрай низька", - сказав він.

Конашенков пояснив свою оцінку тим, що російські засоби контролю зафіксували попадання тільки 23 з 59 крилатих ракет Tomahawk, запущених Збройними силами США.

"Місце падіння решти 36 крилатих ракет не відомо", — цитує його слова "РИА Новости".

Представник Міноборони уточнив, що в результаті ракетного удару були знищені склад матеріально-технічного майна, навчальний корпус, їдальня, шість літаків Міг-23, що знаходилися в ремонтних ангарах, а також радіолокаційна станція.

Він додав, що у зв'язку з останніми подіями Міноборони "збирається провести комплекс заходів по зміцненню і підвищенню ефективності системи протиповітряної оборони сирійських збройних сил", щоб прикрити "найбільш чутливі об'єкти сирійської інфраструктури".

Як повідомлялося, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч на п'ятницю випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада на цьому тижні.

Губернатор провінції Хомс, де сталася атака, Талал Баразі заявив, що удар США майже повністю зруйнував авіабазу.

Спостерігачі Сирійського центру моніторингу прав людини підтвердили цю інформацію. Вони повідомили, що в результаті ракетного удару авіабаза була майже повністю зруйнована, загинули четверо сирійських військових.

У президента РФ Володимира Путіна заявили, що американські удари є "агресією проти суверенної держави в порушення норм міжнародного права, причому під надуманим приводом".

У той же час низка європейських держав, зокрема Великобританія, Франція і Німеччина, підтримали дії США.