ЗМІ: У Швеції затримано другого підозрюваного в причетності до теракту

Шведська поліція затримала другого підозрюваного у справі про теракт в Стокгольмі.

Як повідомляє Reuters, другий підозрюваний пов'язаний з першим затриманим.

Шведський телеканал SVT передає, що затримання поліція провела в передмісті Стокгольма під назвою Хюльста близько 23:00 за місцевим часом.

Джерела в поліції підтвердили, що затримання пов'язане з розслідуванням теракту, що стався в Стокгольмі 7 квітня. При цьому представники правоохоронних органів відмовилися коментувати цю інформацію.

Раніше повідомлялося про затримання першого підозрюваного в теракті.

7 квітня біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих може бути терористичним актом.

Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".

УНІАН