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У Міноборони розповіли, де загинув та були поранені військові

Понеділок, 1 травня 2017, 12:44

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 7 отримали поранення та травмування.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в понеділок.

"Найважчі втрати припадають на Катеринівку, де внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець загинув і ще двоє дістали поранення. Двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої в районі Кримського. По одному воїну внаслідок ворожих обстрілів було поранено поблизу Авдіївки, в Мар'їнці та у Водяному", - уточнив він.

Лисенко також повідомив, що за минулу добу, порівняно з попередньою, інтенсивність ворожого вогню дещо знизилася.

На Луганському напрямку зафіксовано 12 обстрілів, 3 з них із застосуванням мінометів. На Донецькому напрямку – 14 обстрілів, з яких 6 з мінометів. На Маріупольському напрямку – 28 обстрілів, 4 з використанням мінометів.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу ворог відкривав вогонь по опорних пунктах українських військ 54 рази.

Українська правда

Теми: АТО
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