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У ЄП закликали Меркель на зустрічі з Путіним зайняти тверду позицію щодо України

Понеділок, 1 травня 2017, 15:33

Віце-президент Європарламенту Александер Граф Ламбсдорфф закликав канцлера Німеччини Ангелу Меркель під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним 2 травня зайняти тверду і послідовну позицію щодо врегулювання конфлікту в Україні.

Про це Ламбсдорфф заявив у інтерв'ю агентству AFP, передає "Німецька хвиля".

"З Росією потрібно розмовляти впевнено з позиції сили, але водночас у дусі партнерства. А тому настільки важливою є велика європейська єдність задля збереження санкцій", - зазначив віце-президент Європарламенту.

За його словами, Росія повинна усвідомлювати, що має виконати свої зобов'язання для врегулювання конфлікту на Донбасі. Поки вона цього не зробить, про пом'якшення санкцій не може бути й мови.

Утім, вважає віце-президент Європарламенту, необхідно прагнути партнерських відносин з Москвою.

"Рука має бути простягнутою, але при цьому потрібно міцно спиратися на європейський мирний порядок та міжнародне право", - наголосив Ламбсдорфф.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в Сочі у вівторок, 2 травня. Мета зустрічі - підготовка до майбутнього саміту G20 в липні, а також обговорення конфліктів у Сирії та Україні.

Європейська правда

Теми: ЄвропарламентМеркельПутін
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