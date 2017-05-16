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Береза вимагає позбавити Вілкула-молодшого недоторканності

Вівторок, 16 травня 2017, 10:53

Депутат від "Народного фронту" Юрій Береза вимагає від генерального прокурора внести подання щодо притягнення до відповідальності нардепа "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Про це він заявив із трибуни Верховної Ради 16 травня, пов’язавши сина мера Кривого Рогу Юрія Вілкула з провокаціями у місті Дніпро 9 травня.

Береза зазначив, що учасники АТО тоді "були жорстоко побиті тітушками, кукловод яких сидить у цьому залі (парламенту)".

"І не просто сидить. Так само, як він організовував масові бійки 26 січня 2014 року, так само, як він робив це під час подій 2004-2005 років у місті на Дніпрі – ми зараз, на жаль, пропустили це повз вуха", – сказав депутат.

"Був принижений воїн, були побиті воїни. Не просто воїни – інваліди, які отримали каліцтва на війні, захищаючи країну", – наголосив Береза.

За його словами, безкарність породжує "рецидив".

"Ми повинні заборонити "колорадську стрічку". Це символ знищення Запорізької Січі. І не давати колаборантам – не має значення, де вони знаходяться: В Одесі, Дніпрі чи Мелітополі – маніпулювати цим, і непросто маніпулювати", – сказав Береза.

"І тому я звертаюся до генерального прокурора про те, щоб він вніс до нашої зали (подання) і позбавив депутатської недоторканності організатора масових заворушень у місті на Дніпрі Вілкула", – заявив представник "Народного фронту".

Він звернувся до Юрія Луценка: "Якщо ми зараз цього не зробимо, учасники визвольних змагань, ветерани Третьої світової або першої вітчизняної сучасної війни – вийдуть і зроблять свій суд. Давайте все ж переведемо це в юридичну площину і винесемо правильне рішення".

Як відомо, 9 травня у Дніпрі сталася масова бійка через прапори, було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

За даними ЗМІ, штовханину з АТОвцями почали хлопці спортивної статури, які перед цим охороняли агітаційні намети "Опозиційного блоку" та мали помаранчеві позначки на грудях, а поліція через це відтіснила ветеранів.

Згодом було затримано проплачених провокаторів – так званих "тітушок". Станом на 11 травня під вартою було 7 "тітушок", ще 7 – у розшуку. 12 травня арештували ще трьох і затримали чоловіка, який, імовірно, керував "тітушками" 9 травня.

Нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та представника Соцпартії Івана Ступака допитали як свідків у справі.

Міський голова Дніпра Борис Філатов підозрював, що провокаторів підіслав до міста з сусідніх міст Олександр Вілкул.

У поліції ж призначив службове розслідування, а також звільнив ряд поліцейських, зокрема начальника обласного та місцевого управління Нацполіції.

Олена Рощенко, УП

Теми: ВілкулДніпроЛуценконедоторканність
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