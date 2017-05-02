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КВУ назвав переможців виборів в ОТГ за партійними списками

Вівторок, 2 травня 2017, 11:25

За партійними списками на виборах в ОТГ 30 квітня переміг "Наш край".

Про це повідомляє Комітет виборців України за підсумками голосування за партійними списками на виборах в ОТГ.

За даними КВУ, на виборах до рад в міських об’єднаних громадах, які відбулися 30 квітня, представники 16 партій здобули депутатські мандати. Всього за партійними списками вибори відбулись у 9 міських громадах 6 областей України. Загалом обиралося 242 депутати.

За партійними списками на виборах в ОТГ переміг "Наш край": 42 представники партії стали депутатами (17,4% від загальної кількості). На другому місці – "Опозиційний блок" (37 депутатів, 15,3%), на третьому – БПП "Солідарність" (25, 10,3% – вище місце через представленість у більшій кількості рад), на четвертому – "Відродження" (25, 10,3%), на п’ятому – "Радикальна партія" (23, 9,5%).

З шостого по дев’яте місце розташувалися: ВО "Черкащани" (21, 8,7%), ВО "Батьківщина" (19, 7,9%), "Єдиний центр" (14, 5,8%) та УКРОП (11, 4,6%).

Десяте–одинадцяте місце поділили "Самопоміч" та "Стабільність" (по 5 депутатів та 2% у кожної партії).

Місця з 12 по 15 посіли "Воля народу" (4, 1,7%), Аграрна партія, "Справедливість" та "Єдність" (по 3 депутати та 1,2%). На останньому місці партія "Сила людей" (2 мандати, 0,8%).

Як відомо, у неділю 30 квітня пройшли вибори голів 47 об’єднаних територіальних громад у 19 областях України.

Теми: вибори
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