Суд відмовився заборонити марш "Безсмертний полк" в Енергодарі

Запорізький обласний адмінсуд відмовив міськраді Енергодара у позові про обмеження масових заходів, в тому числі маршу "Безсмертний полк" 9 травня, який організовує партія "Союз лівих сил".

Про це повідомив представник департаменту внутрішньої політики Запорізької ОДА Олександр Зубченко.

Відповідне рішення суд оголосив увечері 5 травня. У постанові зазначається, що "суд не вбачає загрози в проведенні" Союзом лівих сил "мирного зібрання".

"Незважаючи на пряму загрозу масових зіткнень, суддя відмовилася задовольнити позов Енергодарського міськвиконкому, підтриманий обласною владою про заборону всіх масових заходів партій і громадських організацій 8-9 травня", - повідомив Зубченко.

За його словами, в Енергодарі на одній вулиці в один і той же час заплановано проведення 7 масових акцій антагоністичного напрямку.

При цьому Зубченко закликав представників патріотичних сил "захистити ветеранів від провокації російських телеканалів і не допустити перетворення Дня перемоги в шабаш із забороненою символікою".

Відзначається, що спочатку саме Енергодарська міськрада дала дозвіл партії "Союз лівих сил" на проведення ходи у центрі міста 9 травня. Передбачалося, що участь в акції "Безсмертний полк" може взяти лідер СЛС Василь Волга. Однак план ходи викликав стурбованість серед патріотичних сил регіону, волонтерів та ветеранів АТО.

Глава Запорізької ОДА Костянтин Бриль звернувся з вимогою до міського голови Енергодара Павла Музики подати позов до суду про заборону проведення зборів "Союзу лівих сил" 9 травня.

Заявки на проведення акцій 9 травня також подали патріотичні організації "Національний корпус" і "Самооборона Енергодара", також участь у даних заходах можуть взяти інші проукраїнські сили.

Як відомо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що підрозділи Нацполіції та Нацгвардії жорстко реагуватимуть на антиукраїнську символіку та заяви під час масових заходів 9 травня.

Як повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, Служба безпеки України вживе необхідних заходів, щоб не допустити провокацій під час масової акції "Безсмертний полк", яка відбудеться у Києві 9 травня. За словами Тандіта, жодних підстав для заборони у Києві цього заходу немає.

Інтерфакс-Україна