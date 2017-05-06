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З початку доби троє військових отримали поранення

Субота, 6 травня 2017, 18:16

З початку доби в зоні АТО зафіксовано 19 ворожих обстрілів, троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18:00.

На Донецькому напрямку вогнем мінометів калібру 120-мм противник накривав захисників Луганського, а з мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Верхньоторецького та Авдіївки. По опорних пунктах наших військ поблизу шахти "Бутівка", Кам’янки та Зайцевого ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Поблизу Зайцевого діяли ворожі снайпери.

На Приморському напрямку, 120-міліметрові міномети та стрілецьку зброю ворог застосовував по позиціях поруч Широкиного, а гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети – по опорних пунктах поблизу Павлополя та Мар’їнки. В районі Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 120-мм підрозділи російсько-окупаційних військ гатили по позиціях поблизу Кримського. Зі 120-міліметрових мінометів та автоматичних гранатометів ворог накривав опорні пункти неподалік Новозванівки. З протитанкових гранатометів противник вів вогонь по позиціях у районі Троїцького та Новоолександрівки, а стрілецьку зброю застосовував по опорних пунктах в районі Станиці Луганської.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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