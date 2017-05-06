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Глава місії "Чорний тюльпан": близько тисячі загиблих в зоні АТО не опізнані

Субота, 6 травня 2017, 18:55
Ярослав Жилкін

Близько тисячі загиблих в зоні АТО військовослужбовців і мирних жителів не опізнані, при цьому кілька сотень тіл доставлені на підконтрольну територію, інші залишаються в ОРДЛО.

Такі орієнтовні цифри назвав керівник пошукової місії "Чорний тюльпан" Ярослав Жилкін в коментарі телеканалу "112 Україна".

У відповідь на питання, про яку кількість загиблих серед неопізнаних йдеться, він сказав: "Якщо спиратися на дані, які озвучуються і місією ООН, і ОБСЄ, і Міжнародним Червоним Хрестом, плюс наші дані (це все верифікується) - близько тисячі чоловік. Не тільки військових, це і цивільні люди, які числяться у нас до сих пір не знайденими і не ідентифікованими".

Жилкін зазначив, що від цієї цифри потрібно відняти кілька сотень тіл, які перебувають на підконтрольній Україні території і досі не опізнані.

Як повідомлялося, в суботу тіла трьох героїв, які загинули, рятуючи побратима, доставили на підконтрольну Україні територію з затримкою в п'ять днів, тому що бойовики весь час змінювали час обміну.

Теми: АТО
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