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Обама попереджав Трампа про Флінна

Вівторок, 9 травня 2017, 01:08

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в США його попередник Барак Обама порадив йому відмовитися від призначення Майкла Флінна своїм радником.

Про це повідомили телеканали NBC і CNN, посилаючись на співробітників колишнього глави Білого дому, пише DW.com.

За даними американських ЗМІ, Обама особисто радив Трампу не призначати Флінна радником з безпеки. Таке застереження Обама висловив під час першої зустрічі з Трампом, що відбулася через два дні після президентських виборів, 10 листопада.

За інформацією AFP, своє застереження Обама пояснив тим, що Флінн очолював Розвідувальне управління міністерства оборони США. У свою чергу Трамп написав на своїй сторінці в Twitter про те, що адміністрація Обами сама надала найвищий статус в сфері безпеки Флінну.

Ці повідомлення з'явилися за кілька годин перед виступом в юридичному комітеті Сенату США колишньої в.о. міністра юстиції Саллі Йейтс і екс-глави національної розвідки США Джеймса Клеппера. Вони дають свідчення про ймовірні зв'язки адміністрації Трампа з Москвою.

Майкл Флінн подав у відставку з поста радника Трампа 14 лютого після публікацій в ЗМІ про те, що він, не маючи відповідних повноважень, по телефону обговорював санкції Вашингтона з послом РФ Сергієм Кисляком. Потім Флінн ввів в оману віце-президента Майка Пенса, заявивши йому, що ніколи не обговорював з Кисляком проблему санкцій проти Кремля.

ФБР і комітети з розвідки Сенату і палати представників Конгресу США розслідують звинувачення щодо штабу Дональда Трампа, що стосуються його можливих зв'язків з Росією, а також кібератаки на передвиборний штаб Демократичної партії США, вчинені напередодні президентських виборів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ТрампСША
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