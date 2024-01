На виборах президента у Південній Кореї переміг ліберал - екзит-поли

На дострокових президентських виборах у Південній Кореї, за даними екзит-полів, лідирує ліберальний політик Мун Джеін від "Демократичної партії".

За даними опитувань, він отримує близько 41,5% голосів, пише "Радіо Свобода".

Мун Джеін відомий як адвокат-правозахисник і прихильник поміркованого курсу щодо Північної Кореї.

На другому місці – кандидат консерваторів від "Корейської партії свободи" Хон Чжун Пхе, який набрав понад 23% голосів.

