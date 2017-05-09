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Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії

Вівторок, 9 травня 2017, 20:57

Білий дім затвердив поставки озброєння загонам народної самооборони у Сирії.

Про це ввечері 9 травня повідомляє Reuters з посиланням на повідомлення речника Білого дому Шона Спайсера під час брифінгу. 

Сирійські курди із "Загонів народної самооборони" (YPG), яких США розглядає як найефективніших союзників у боротьбі з ісламістами на півночі та сході Сирії, можуть отримати важке озброєння з метою пришвидшити операцію зі звільнення Ракки від бойовиків ІДІЛ, пише DW

Курди можуть отримати 120-мм міномети, кулемети, боєприпаси та легкий військовий транспорт.

Зазначається, що США точно не надаватимуть курдам артилерію та протиповітряні засоби. 

За даними неназваного чиновника в адміністрації Трампа, ухвалене рішення про надання зброї вступає в силу негайно, але терміни доставки зброї та її перелік будуть уточнюватися, пише AFP.

Рішення озброїти курдів було ухвалено за кілька годин після того, як глава Пентагону Джим Маттіс зустрівся з представником Туреччини у Данії на саміті, де обговорювали протидію ІДІЛ. 

Питання про озброєння курдів було спірним для адміністрації Трампа: Туреччина закликала не включати курдів, яких вважає за терористів,  до операції за звільнення Ракки. 

Крім того, як повідомляється у заяві Білого дому, президент США Дональд Трамп підписав указ про продовження санкцій щодо Сирії ще на один рік.

Згідно з документом, у США будуть заблоковані активи деяких фізичних і юридичних осіб, а також введено заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг до Сирії. 

Також Трамп закликав президента Сирії Башара Асада припинити насильство проти сирійського народу, забезпечити доставку гуманітарної допомоги і дотримуватися режиму припинення вогню.

Як відомо, США розраховують на розширення і продовження своєї військової присутності в Сирії для прискорення боротьби проти "Ісламської держави".

Президент Сирії Башар Асад назвав війська США в Сирії "загарбниками" і вважає, що вони не приносять користь.

До недавнього часу військова присутність США у Сирії складалася з бійців сил спеціальних операцій, які тренували місцевих військових і підтримували сирійські війська.

На початку квітня Збройні сили США випустили 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Також США направили артилерійську батарею морської піхоти у Сирію, щоб допомогти розгромити "Ісламську державу" у місті Ракка, яке вважається сирійською столицею ІДІЛ.

Українська правда 

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Теми: СиріяСШАзброя
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