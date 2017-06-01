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150 поліцейських із Києва поїхали в зону АТО

Четвер, 1 червня 2017, 09:31

Зведений загін поліцейських Києва 31 травня відбув у зону проведення антитерористичної операції на сході України.

"150 правоохоронців нестимуть службу у Краматорську, Слов'янську, Авдіївці та Дружківці", – повідомила речниця столичної поліції Оксана Блищик у Facebook.

Вона зазначила, що "за період російської агресії фактично всі поліцейські уже були в зоні антитетористичної операції, тож добре розуміють: місцеві люди потребують їхньої підтримки і допомоги".

Під час інструктажу т.в.о. начальника ГУНП у Києві Віктор Нечитайло побажав хлопцям успіху та наказав чітко дотримуватися правил безпеки і виконувати вказівки командирів.

Теми: поліціяАТОДонбасКиїв
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